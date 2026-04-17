Precios del petróleo y gas se desploman tras reapertura del estrecho de Ormuz

Los precios internacionales del petróleo y del gas natural se desplomaron luego de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz para el tránsito comercial durante el resto del alto al fuego. Según expresó el funcionario en X, “el paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el período restante del alto al fuego”, lo que redujo de inmediato la tensión en los mercados energéticos. En contexto: Atención: Irán confirma la plena reapertura del estrecho de Ormuz En respuesta, los futuros del Brent cayeron cerca de los US$90 por barril en Londres, borrando las ganancias acumuladas durante la semana. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) descendió hasta alrededor de los US$85. En Europa, los precios del gas natural retrocedieron hasta 9,8%, ubicándose cerca de los 38 euros (US$44,98) por megavatio-hora.

Optimismo por posible fin del conflicto impulsa caída de precios

El anuncio de Irán alimentó el optimismo en los mercados ante la posibilidad de que una de las mayores interrupciones recientes del suministro energético global esté llegando a su fin. Las declaraciones se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que las concesiones de Teherán podrían allanar el camino hacia un acuerdo que ponga fin a la guerra, la cual ha afectado el flujo de crudo desde el Golfo Pérsico. Relacionado: Trump aseguró que Irán entregará sus reservas de uranio para poner fin a la guerra La presión bajista sobre los precios también se intensificó tras un reporte de Axios, que indicó que Estados Unidos evalúa liberar US$20.000 millones en fondos iraníes congelados a cambio de reservas de uranio enriquecido. Además, se espera que negociadores de ambos países se reúnan este fin de semana para una nueva ronda de conversaciones.

Negociación nuclear: el punto clave del posible acuerdo

Y es que el punto más relevante del posible pacto gira en torno al programa nuclear iraní. Trump indicó que Teherán accedió a devolver lo que describió como “polvo nuclear”, en referencia al uranio enriquecido que, según Estados Unidos, podría ser utilizado para fabricar armas nucleares. “Debemos asegurarnos de que no haya armas nucleares y, si lo logramos, será un factor determinante”, afirmó el presidente. Según medios internacionales, las partes negocian el destino de cerca de 2.000 kilogramos de uranio enriquecido en poder de Irán, incluidos unos 450 kg con una pureza del 60%. Puede leer: Trump dice que “China está muy contenta” de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz El eventual compromiso contemplaría que una parte del material altamente enriquecido sea enviada a un tercer país, mientras que otra sea diluida dentro de Irán bajo supervisión internacional.

Mercado descuenta el fin de la crisis, pero persisten dudas

Desde el inicio del conflicto, Irán había cerrado el estrecho de Ormuz, una medida que impulsó los precios del petróleo hasta cerca de los US$120 por barril debido al temor de escasez global. Ahora, los mercados parecen anticipar un escenario más estable. “El mercado ya está descontando que la guerra y el cierre del estrecho han terminado”, afirmó Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de Global Risk Management, en declaraciones a Bloomberg. Sin embargo, advirtió que la reapertura podría no ser total: “Observamos que solo se aplica a los buques que navegan a lo largo de la costa iraní. Así que quizás no sea una apertura completa”. Entérese: Marco Rubio dice que diálogos entre Israel y Líbano son una “oportunidad histórica” de paz en Medio Oriente

Estrecho de Ormuz: clave para el suministro energético global