Aguaceros en Medellín cobraron su primera víctima del 2026: hallaron un cuerpo en una quebrada de Villa Liliam

La víctima, de 19 años, fue encontrada en la quebrada La Castro, luego de que en la tarde de este lunes festivo una creciente súbita la arrastrara. Reporte y alertas aquí.

  • Bomberos Medellín y Sijín de la Policía Metropolitana avanzan en las investigaciones relacionadas con la muerte de José Alejandro Miranda Álvarez, de 19 años, por cuenta de las lluvias en la capital antioqueña. FOTO: Cortesía
Santiago Olivares Tobón
Metro

hace 8 horas
Los aguaceros en Medellín ya tienen su primera víctima de este nuevo año. Se trata de un hombre que fue arrastrado por una creciente súbita en el barrio Villa Liliam, oriente de Medellín, y que fue encontrado en la mañana de este martes en la corriente de una quebrada de este sector.

De acuerdo con Carlos Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (Dagrd), los hechos se registraron en la tarde de este lunes, cuando la corriente de agua se llevó a esta persona, en conjunto con la afectación de varias viviendas y una vía, y desde entonces se le perdió el rastro.

Tras el reporte de la ciudadanía, las autoridades comenzaron las labores de búsqueda y una persona del sector alertó del avistamiento del cuerpo sin vida de este hombre en la corriente de la quebrada La Castro, la cual pasa por este sector de la ciudad.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín realizó la recuperación del cuerpo sin vida de esta persona, mientras que los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana se encargaron de las labores judiciales.

El fallecido fue identificado como José Alejandro Miranda Álvarez, de 19 años, un hombre de Montería, Córdoba, quien se metió a la quebrada a bañarse, confiado de que el caudal estaba bajito.

Estaba dentro del afluente con otros familiares, quienes lograron salir corriendo de la zona. Sin embargo, la corriente arrastró a José Alejandro, quien se encontraba de paseo en la ciudad.

Desde la Alcaldía de Medellín informaron que avanzan en las labores para poder establecer plenamente la afectación de las viviendas en esta parte de la ciudad y si es necesario efectuar una evacuación temporal o definitiva.

Así mismo, el director Quintero lanzó una alerta a las comunidades, pidiéndoles que si ven que la corriente de cualquier afluente disminuye intempestivamente, emitan las alertas respectivas para indagar si se trata de un represamiento que pueda causar una tragedia de este tipo.

Según la autoridad de gestión del riesgo, en los primeros 13 días del 2026 se han reportado 54 emergencias relacionadas con las precipitaciones que han ocurrido en este tiempo, en una época del año en la que está lloviendo más de lo usual.

El funcionario resaltó que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, durante enero y febrero se van a presentar lluvias, principalmente en las horas de la tarde, por lo que se le pide a la comunidad estar pendiente de cualquier situación relacionada.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuántas emergencias por lluvias se han reportado en Medellín este año?
En los primeros 13 días de 2026, el Dagrd ha atendido 54 emergencias relacionadas con las precipitaciones, una cifra superior a lo presupuestado para esta época del año.
¿Qué recomienda el Dagrd ante el aumento del caudal de las quebradas?
Las autoridades piden reportar al 123 si el caudal disminuye intempestivamente, ya que podría indicar un represamiento. También instan a vigilar laderas y zonas de riesgo durante las tardes.
