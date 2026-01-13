Aguaceros en Medellín cobraron su primera víctima del 2026: hallaron un cuerpo en una quebrada de Villa Liliam

De acuerdo con Carlos Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (Dagrd) , los hechos se registraron en la tarde de este lunes, cuando la corriente de agua se llevó a esta persona, en conjunto con la afectación de varias viviendas y una vía, y desde entonces se le perdió el rastro.

Los aguaceros en Medellín ya tienen su primera víctima de este nuevo año. Se trata de un hombre que fue arrastrado por una creciente súbita en el barrio Villa Liliam, oriente de Medellín, y que fue encontrado en la mañana de este martes en la corriente de una quebrada de este sector.

Tras el reporte de la ciudadanía, las autoridades comenzaron las labores de búsqueda y una persona del sector alertó del avistamiento del cuerpo sin vida de este hombre en la corriente de la quebrada La Castro, la cual pasa por este sector de la ciudad.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín realizó la recuperación del cuerpo sin vida de esta persona, mientras que los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana se encargaron de las labores judiciales.

El fallecido fue identificado como José Alejandro Miranda Álvarez, de 19 años, un hombre de Montería, Córdoba, quien se metió a la quebrada a bañarse, confiado de que el caudal estaba bajito.

Estaba dentro del afluente con otros familiares, quienes lograron salir corriendo de la zona. Sin embargo, la corriente arrastró a José Alejandro, quien se encontraba de paseo en la ciudad.

Desde la Alcaldía de Medellín informaron que avanzan en las labores para poder establecer plenamente la afectación de las viviendas en esta parte de la ciudad y si es necesario efectuar una evacuación temporal o definitiva.

Así mismo, el director Quintero lanzó una alerta a las comunidades, pidiéndoles que si ven que la corriente de cualquier afluente disminuye intempestivamente, emitan las alertas respectivas para indagar si se trata de un represamiento que pueda causar una tragedia de este tipo.