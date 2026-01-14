Limón, mango y carne, los alimentos que más se encarecieron al inicio de 2026 en Medellín

El año arrancó con nuevos golpes al bolsillo de los hogares en Medellín. De acuerdo con el boletín semanal del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del Dane con corte al 9 de enero de 2026, varios alimentos registraron fuertes incrementos en sus precios mayoristas, especialmente frutas, tubérculos y proteínas. El informe compara los valores con la semana inmediatamente anterior y establece la diferencia mediante una escala de variación porcentual, que permite identificar qué alimentos tuvieron los mayores incrementos en los principales mercados de la ciudad: la Central Mayorista de Antioquia, en Itagüí y la Plaza Minorista José María Villa de Medellín. Le puede interesar: Cuotas de administración hasta $200.000 más caras y otros precios que ya le están pegando al bolsillo en 2026

Los alimentos que más subieron: alzas superiores al 20%

El grupo más crítico está conformado por los productos que registraron incrementos superiores al 20,01% frente a la semana anterior. En este segmento se ubicaron principalmente frutas, afectadas por problemas de oferta: - Limón Tahití: el kilo se vendió en promedio a $1.629 en la Central Mayorista y $1.379 en la Plaza Minorista. El alza se explicó por una menor entrada desde Santander, Meta, Caldas y Antioquia. - Granadilla: alcanzó un precio medio de $6.558 por kilo, con valores que oscilaron entre $3.846 y $9.615. - Mango Tommy: el kilo llegó a $2.558, debido a una reducción en la recolección en zonas productoras de Cundinamarca. - Mora de Castilla: se comercializó en promedio a $3.400 por kilo. - Tomate de árbol: en la Plaza Minorista, el precio medio subió hasta $3.088 por kilo, por una menor oferta desde Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá y Antioquia. En todos estos casos, el SIPSA clasifica la variación como tendencia (+++), lo que indica que el precio actual es al menos 20% más alto que el de la semana previa. Lea más: Incremento del salario mínimo elevaría a 6,5% la inflación en Colombia para 2026, alerta Corficolombiana

Alzas entre el 10% y el 20%: carnes, tubérculos y plátano

La menor oferta agrícola y la alta demanda de fin de año explican parte de las alzas en alimentos básicos. FOTO: CRISTIAN VÁSQUEZ

Otro grupo relevante de alimentos presentó incrementos entre el 10,01% y el 20% frente a la semana anterior (tendencia ++). Entre ellos se destacan: - Cazuela de mariscos (paquete): precio medio de $24.688. - Pitahaya: $10.300 por kilo. - Carne de res (paletero): $36.625 por kilo. - Carne de res (pecho): $32.075 por kilo. - Yuca criolla: $3.654 en la Central Mayorista y $3.469 en la Plaza Minorista. - Uva Isabela: $7.222 por kilo. - Plátano guineo: $1.504 en la Central Mayorista y $1.196 en la Plaza Minorista. - Plátano dominico verde: $1.929 por kilo. - Ciruela roja: $2.713 por kilo. Estos aumentos reflejan una combinación de menor oferta, mayores costos logísticos y un consumo que se mantuvo alto tras la temporada de fin de año. Conozca también: ¿Regreso a clases más caro? La lista de útiles escolares subiría hasta 20% en 2026 frente a 2025

Subidas más moderadas, pero persistentes

La estacionalidad y las decisiones de siembra influyeron en el comportamiento de los precios agrícolas. FOTO: CRISTIAN VÁSQUEZ

Otros alimentos también registraron incrementos, aunque más leves, entre 0,01% y 10% frente a la semana anterior (tendencia +): - Naranja Valencia: $3.150 por kilo. - Durazno nacional: $6.582 por kilo. - Maracuyá antioqueño: $3.917 por kilo. - Queso campesino: $26.250 por kilo. Aunque las variaciones son menores, estos productos hacen parte de la canasta básica y su acumulación termina sintiéndose en el gasto diario de los hogares.

¿Por qué subieron estos alimentos?

El aumento de precios responde, en gran medida, a factores de oferta y estacionalidad. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), explicó que algunos productos, como los tubérculos, ya venían presionados por la inflación de los últimos meses de 2025. “Es un cultivo de ciclo corto, entonces las decisiones de siembra se alteran en función del mercado. A esto se suma que, por la temporada de fin de año y las fiestas, se jala el consumo de estos alimentos”, señaló el dirigente gremial.

Un arranque de año en medio de presiones inflacionarias