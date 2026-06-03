Uber despide al 23% de su área de recursos humanos y niega relación con la IA

Uber anunció un recorte de personal que afectó al 23% de su división de Recursos Humanos, instalaciones y cultura corporativa, una decisión que forma parte de una reorganización interna impulsada por su nueva presidenta, Jill Hazelbaker.
Aunque el porcentaje parece elevado dentro de esa área específica, la compañía aclaró que la medida representa menos del 1% de sus cerca de 34.000 empleados a nivel mundial.
Además, la empresa enfatizó que los despidos no están relacionados con inteligencia artificial ni con procesos de automatización, una explicación relevante en momentos en que varias tecnológicas están reduciendo personal por la adopción de nuevas herramientas digitales.
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