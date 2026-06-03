Uber despide al 23% de su área de recursos humanos y niega relación con la IA

Uber anunció un recorte de personal que afectó al 23% de su división de Recursos Humanos, instalaciones y cultura corporativa, una decisión que forma parte de una reorganización interna impulsada por su nueva presidenta, Jill Hazelbaker. Aunque el porcentaje parece elevado dentro de esa área específica, la compañía aclaró que la medida representa menos del 1% de sus cerca de 34.000 empleados a nivel mundial. Además, la empresa enfatizó que los despidos no están relacionados con inteligencia artificial ni con procesos de automatización, una explicación relevante en momentos en que varias tecnológicas están reduciendo personal por la adopción de nuevas herramientas digitales. Entérese: El 74 % de los paisas ya piden el servicio de taxi por aplicaciones

Los cambios se producen apenas semanas después de que Jill Hazelbaker fuera promovida al cargo de presidenta y directora de asuntos corporativos, ampliando significativamente sus responsabilidades dentro de la compañía.

La reorganización impulsada por Jill Hazelbaker

De acuerdo con Bloomberg, Hazelbaker asumió recientemente un rol más amplio dentro de Uber tras supervisar durante años áreas como marketing, políticas públicas y comunicaciones. Su nuevo cargo también incluye la supervisión de las operaciones de seguridad de la empresa y la organización denominada People and Places, encargada de la gestión del talento humano y los espacios de trabajo, luego de la salida de los anteriores responsables de esas funciones. Conozca: The New York Times acusó a empresas de IA de robar “sin escrúpulos la propiedad intelectual” de los medios Jill Hazelbaker explicó en un memorando enviado a los equipos afectados que el crecimiento de la compañía generó una estructura organizacional excesivamente compleja. “A medida que hemos crecido, algunas partes de la organización se han vuelto demasiado complejas y fragmentadas, con responsabilidades que se solapan, una atribución de responsabilidades poco clara y equipos que operan demasiado alejados de los negocios y socios a los que prestan apoyo”, señaló la directiva. Según la compañía, la reorganización busca simplificar procesos, eliminar duplicidades y mejorar la coordinación entre las distintas áreas de apoyo corporativo.

¿A quiénes afecta el recorte?

La compañía también informó que los cerca de 10 millones de conductores vinculados a la plataforma en diferentes países no se verán afectados por la medida, ya que operan bajo la figura de contratistas independientes y no forman parte de la nómina corporativa.

Como parte de los cambios, algunos empleados de Recursos Humanos que trabajaban de manera remota deberán cumplir nuevamente con la política corporativa que exige asistir a la oficina al menos tres días por semana. La empresa quiso diferenciar esta decisión de otras reducciones de personal que han ocurrido recientemente en el sector tecnológico. Le puede gustar: ¿Recibe dinero del exterior? Dian explicó los casos en los que deberá declarar renta en 2026 Mientras varias compañías han atribuido sus ajustes a procesos de automatización o a la incorporación de inteligencia artificial, Uber sostiene que esta reestructuración responde exclusivamente a criterios organizacionales y de eficiencia operativa. La meta, según la compañía, es construir una estructura más ágil y con responsabilidades claramente definidas para responder mejor a las necesidades de empleados y socios estratégicos.

Un contexto global marcado por los recortes de personal

La decisión de Uber ocurre en medio de una ola de despidos que ha impactado a múltiples sectores durante 2026. Entre los casos más destacados figuran Amazon, que ha realizado cerca de 16.000 recortes; Heineken, que anunció hasta 6.000 despidos; y The Washington Post, que redujo aproximadamente 30% de su plantilla. Entérese: Gobierno Petro retira polémico proyecto de ley que tumbaría las plataformas digitales de movilidad, como Uber o InDriver Sin embargo, Uber mantiene una estrategia distinta. Mientras reduce personal en áreas administrativas y de soporte corporativo, continúa contratando talento en negocios considerados estratégicos para su crecimiento futuro, entre ellos los robotaxis y el desarrollo de nuevas tecnologías. La compañía busca así optimizar su estructura interna sin frenar las inversiones en áreas que considera fundamentales para su expansión en los próximos años. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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