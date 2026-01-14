x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Activista denuncia que su imagen está siendo usada en una revista del ELN

La mujer asegura que su foto fue tomada de las redes, alterada con inteligencia artificial y usada por el ELN en una pieza de propaganda, pese a que ella ha sido una de sus críticas más visibles.

  • María Alejandra Vallejos, activista y vicepresidenta de la ONG Hijos de los Héroes Col. Foto: redes sociales.
    María Alejandra Vallejos, activista y vicepresidenta de la ONG Hijos de los Héroes Col. Foto: redes sociales.
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 5 horas
bookmark

Mientras María Alejandra Vallejos denuncia públicamente la violencia del ELN y exige la liberación de secuestrados, ese mismo grupo guerrillero utilizó su imagen, sin autorización y mediante un montaje digital, como portada de su revista Insurrección, según reveló la propia activista y vicepresidenta de la ONG Hijos de los Héroes Col.

La denuncia fue hecha por Vallejos a través de sus redes sociales, luego de recibir una copia digital de la revista publicada por el ELN en su sitio web. Según explicó, la portada fue elaborada a partir de una fotografía que ella misma había difundido en julio de 2025, durante una jornada de activismo en la que exigía la liberación de militares, policías y otros secuestrados por esa guerrilla.

“Desgraciadamente, en la portada estoy yo. El ELN tomó una foto que yo publiqué en mis redes sociales, le cambió la frase al cartel que yo llevaba por la consigna lucha por el cambio”, denunció la activista.

De acuerdo con su relato, la imagen original fue alterada con inteligencia artificial y el mensaje que aparecía en el cartel que ella sostenía fue reemplazado por una consigna distinta, con la que el grupo armado intentó asociarla a su discurso político.

“Está usando mi imagen como portada de su revista Insurrección”, denunció. “Es importante mencionar que mi oposición a la política de paz total ha sido constante, mi denuncia frente a la pérdida de vidas de soldados y policías, mi denuncia frente al crecimiento de grupos armados, entre otros temas de interés nacional”.

Lea también: MinDefensa responde a las denuncias de ‘chuzadas’ del MinJusticia (e) Idárraga, pero sigue sin aclararse qué hay detrás

Vallejos señaló que la utilización de su imagen resulta especialmente grave por el contexto en el que fue tomada la fotografía. En ese momento, explicó, su activismo estaba dirigido justamente contra el ELN, al que responsabiliza por secuestros, asesinatos y otras violaciones de derechos humanos.

InfogrÃ¡fico
Activista denuncia que su imagen está siendo usada en una revista del ELN

“Estaba adelantando activismo por la liberación de los miembros de la Fuerza Pública y demás secuestrados de esta guerrilla”, afirmó. También recordó que su postura frente al grupo armado y frente a la política de “paz total” del Gobierno ha sido de abierta crítica, así como sus denuncias sobre el aumento de los grupos ilegales y el impacto del conflicto en soldados, policías y población civil.

Ante la difusión de la portada, Vallejos pidió protección a las autoridades. “Le quiero pedir a las autoridades que salvaguarden mi imagen, pero también mi vida y mi integridad”, expresó, al advertir que el uso de su fotografía por parte de un grupo armado ilegal puede ponerla en riesgo.

Lea también: Los nexos del hermano de Piedad Córdoba con el Cartel de los Soles, ¿por qué Petro mencionó su extradición después de hablar con Trump?

La activista también rechazó cualquier intento de vincularla con la guerrilla. “Se equivocaron poniendo mi imagen como portada de una revista del ELN. Mi postura no puede ser más contraria a la de los violentos de este país”, sostuvo.

En su mensaje, Vallejos reiteró que su trabajo está enfocado en la denuncia de la violencia armada y en la defensa de un país sin secuestros, sin minas antipersonales y sin economías ilegales que alimenten la guerra. “Yo sí lucho por un país diferente, un país donde exista una paz real y no mentiras de paz que terminen fortaleciendo a los grupos armados”, afirmó.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida