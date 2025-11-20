Tribunal de Bogotá condenó a reconocida exfiscal por favorecer a narcotraficantes y ahora es prófuga de la justicia

El escándalo de una sentencia condenatoria por prevaricato sacude la prestigiosa trayectoria de María Teresa Suárez, una exfiscal que, hasta hace poco, era reconocida por su frontal batalla contra el narcotráfico en Colombia, pero al final los papeles se invirtieron.
Le puede interesar: Frente Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ estaría detrás del secuestro del hijo de Giovanny Ayala y de su mánager
La noticia, emitida recientemente por un magistrado de un Tribunal de Bogotá, dio un vuelco inesperado: la funcionaria, quien recibió el prestigioso premio Enrique Low Murtra, se encuentra actualmente prófuga de la justicia por al parecer ayudar a narcos.
Este premio, creado en 1993, es una condecoración otorgada a funcionarios de la Fiscalía en Colombia por su excelencia, dedicación y compromiso en la lucha contra la criminalidad. Sin embargo, a la exfiscal no le importó esto y las pruebas en su contra son claras.