Video | A Sudáfrica llegó un León desde Medellín: exdelantero del DIM fue presentado como refuerzo de Mamelodi Sundowns

Uno de los sueños más grandes que tenía el delantero bolivarense Brayan León Muñiz era tener la oportunidad de jugar en el fútbol extranjero. El delantero, de 25 años, jugó en el Medellín tres temporadas: entre el segundo semestre del 2023 y el Clausura del 2025. En ese tiempo, demostró ser un jugador combativo, que “sudaba la camiseta”.
En algunos juegos marcó gol. En otro no, pero fue determinante con sus movimientos, velocidad y fuerza para desgastar a los defensas rivales. En los 118 partidos que jugó con el cuadro rojo, anotó 33 goles y dio 17 asistencias. Eso llamó la atención de varios equipos en el extranjero. En junio del 2025 estuvo cerca de irse para el fútbol de Estados Unidos, pero la operación se cayó.