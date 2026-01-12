Video | A Sudáfrica llegó un León desde Medellín: exdelantero del DIM fue presentado como refuerzo de Mamelodi Sundowns

Uno de los sueños más grandes que tenía el delantero bolivarense Brayan León Muñiz era tener la oportunidad de jugar en el fútbol extranjero. El delantero, de 25 años, jugó en el Medellín tres temporadas: entre el segundo semestre del 2023 y el Clausura del 2025. En ese tiempo, demostró ser un jugador combativo, que “sudaba la camiseta”. En algunos juegos marcó gol. En otro no, pero fue determinante con sus movimientos, velocidad y fuerza para desgastar a los defensas rivales. En los 118 partidos que jugó con el cuadro rojo, anotó 33 goles y dio 17 asistencias. Eso llamó la atención de varios equipos en el extranjero. En junio del 2025 estuvo cerca de irse para el fútbol de Estados Unidos, pero la operación se cayó.

León es un jugador con un carácter fuerte. Eso le ha servido para incomodar a los rivales. Sin embargo, también ha sido su harakiri: recibió, durante sus partidos con el Medellín, tarjetas amarillas y expulsiones que fueron evitables. Por eso, dicen, se cayó el traspaso al balompié norteamericano a mediados del año pasado.

¿Por cuánto tiempo firmó Brayan León con el equipo de Sudáfrica?

Pero bien dice: nadie escapa de su destino. León iba a Real Salt Lake de la MLS a préstamo. El DIM logró venderlo este año. El Mamelodi Sundowns de Sudáfrica –se describe a sí mismo como el equipo más grande de África–, pagó 3.2 millones de dólares para quedarse con la ficha del futbolista colombiano.

El semestre pasado León fue importante para que el Medellín se consolidara como el mejor equipo de gran parte del año. Hizo una buena dupla con el delantero argentino Francisco Fydriszewski. En el Clausura, Brayan anotó 8 goles y dios cinco asistencias. Entre tanto, recibió seis amarillas y le sacaron una tarjeta roja en los 1.009 minutos que disputó.