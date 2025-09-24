Incapacidad retroactiva en Colombia: qué es, cuándo aplica y cómo solicitarla correctamente

Cuando un trabajador en Colombia enfrenta una enfermedad o accidente que le impide cumplir con sus funciones, tiene derecho a una incapacidad laboral regulada por el Código Sustantivo del Trabajo. Según esto, las licencias médicas garantizan tanto la salud del empleado como su estabilidad económica.
Pero existe un detalle que muchos desconocen y que los puede sacar de un momento de apuro, pues la ley permite solicitar una incapacidad retroactiva en casos específicos, un recurso que puede ayudar a quienes no pudieron acudir al médico a tiempo.
