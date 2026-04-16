Gigante chino Geely aterriza en Colombia con carros eléctricos desde $80 millones; así llega a competir con BYD y Tesla

El gigante chino de vehículos eléctricos Geely —propietario de marcas como Volvo y Horse— ya supera las 350 unidades en Colombia, una red de talleres en operación y la apertura de sus tres primeras vitrinas en Bogotá, marcando el inicio de una fase de expansión comercial y de servicio a nivel nacional. Este despliegue marca el inicio de una nueva fase de la compañía enfocada en la expansión comercial y de servicio a nivel nacional. El anuncio se realizó en el marco de un evento llevado a cabo el 15 de abril en Bogotá, donde la marca presentó oficialmente su portafolio y los avances de su estrategia en el país. Puede leer: Tesla desata guerra de precios de carros eléctricos en Colombia; caídas de hasta $80 millones Como parte de su crecimiento, Geely ha estructurado una red de concesionarios con aliados estratégicos en ciudades clave. Entre ellos se encuentran Tao Motors en Medellín, Massy Motors en Cali, Colautos en Pereira y BG Mobility en Bogotá, fortaleciendo su cobertura en los principales mercados del país. En línea con esta expansión comercial, la marca llegó al país con carros desde $80 millones. Se trata del EX2 —también conocido como Geome Xingyuan o EX2 Max—, un hatchback urbano 100% eléctrico, lanzado entre finales de 2025 y comienzos de 2026.

Infraestructura y respaldo: talleres y servicio posventa

Uno de los pilares de la estrategia de Geely en Colombia es el fortalecimiento de su infraestructura de servicio. La compañía ya cuenta con 12 talleres exclusivos en operación en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, con capacidades en mecánica, alistamiento y colisión. A esto se suma el respaldo del Grupo Vardí, que amplía la cobertura con más de 40 talleres de mecánica y más de 20 de colisión a nivel nacional. Entérese: Volkswagen sufre caída global en ventas: desplome en China y aranceles frenan al gigante alemán

Alianza con Bancolombia e inicio de entregas en abril

En paralelo, la marca estableció una alianza con Bancolombia, a través de su financiera Sufi, con el objetivo de ofrecer soluciones de financiación que faciliten el acceso de los colombianos a su portafolio de vehículos. Geely también confirmó que iniciará la entrega de vehículos durante abril, lo que marca el arranque formal de su operación comercial y de servicio en el país. Le interesa: ¿Qué debe saber antes de comprarse un carro eléctrico?

Geely planea vender 2.000 vehículos en Colombia este 2026

Dentro de su hoja de ruta, la compañía proyecta duplicar su meta inicial de 1.000 unidades para 2026, como parte de su estrategia para consolidarse en el mercado automotor colombiano. Según Diego Zárate, gerente general de Geely Colombia, este desempeño responde a la solidez de la estrategia global de la compañía y al impulso de la electrificación en la industria. “Estamos apostando por construir una presencia sólida en la región, con un portafolio competitivo y una visión de largo plazo que nos permita consolidarnos como un actor relevante en el proceso de electrificación del mercado”, afirmó. Vea aquí: ¿Por qué crecen tanto los vehículos eléctricos en Colombia? Hay 267% más que hace un año

Contexto global impulsa la estrategia en Colombia

El avance de Geely en Colombia se da en un contexto de fuerte desempeño internacional. Geely Holding Group se posicionó como el grupo automotriz chino más vendido a nivel mundial en el primer trimestre de 2026, con 709.358 unidades comercializadas entre enero y marzo. Este resultado, según la compañía, respalda la apuesta de la marca en mercados emergentes como Colombia, donde busca sentar las bases de un crecimiento sostenido. Más noticias: El Tesla Model Y fue el carro más vendido en Colombia en marzo destronando a Renault y Kia “Este es solo el inicio de la operación de Geely en Colombia. Estamos construyendo una estrategia de largo plazo basada en expansión, servicio y cercanía con el cliente”, concluyó Zárate. Bloque de preguntas y respuestas: