Pese a reclamos en redes de alza desorbitada de Airbnb por concierto de Bad Bunny, a la Alcaldía han llegado “menos de 10 denuncias”

Mientras en redes sociales se multiplican las quejas por supuestos cobros abusivos y cancelaciones de última hora en alojamientos turísticos por las tres fechas de concierto de Bad Bunny (23, 24 y 25 de enero), el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez , llamado a “hablar desde los datos y no desde la emoción”. Según explicó en entrevista con Blu Radio, los casos reportados oficialmente por precios desbordados o cancelaciones injustificadas en plataformas como Airbnb no superan la decena, una cifra que, asegura, está lejos de reflejar una situación generalizada.

"Nunca se puede generalizar. Hay casos que se están analizando y que deben investigarse, pero no es cierto que haya una cancelación masiva de reservas en la ciudad", afirmó el mandatario, quien dijo estar en contacto directo con directivos de Airbnb para América Latina y liderar personalmente el seguimiento a las denuncias recibidas. Sin embargo, en redes sociales, especialmente en TikTok, hay cientos de denuncias de personas a quienes les cancelaron los Airbnb esta semana para subir los precios. “Quien esté pidiendo 30 millones de pesos por una habitación se va a quedar con la puerta cerrada. Eso no se va a alquilar”, dijo Fico. Incluso aseguró que muchas de esas ofertas ya están quedando vacías, pese a la alta demanda generada por los eventos que coinciden este fin de semana en la ciudad. Le puede interesar: ¿Hay cama pa tanta gente? El sector hotelero de Medellín está listo para el Conejo Malo

Menos de 10 casos formales, frente a miles de alojamientos disponibles

De acuerdo con el alcalde, Medellín cuenta con unas 13.000 propiedades activas en Airbnb y cerca de 24.000 alojamientos en total entre todas las plataformas digitales, además de más de76.000 camas hoteleras. En ese sentido, las denuncias recibidas por la Alcaldía, menos de 10 de manera oficial—para él no representan una fracción considerada. "Yo mismo pedí un informe interno y en el WhatsApp oficial de la Alcaldía no hemos recibido más de diez casos. Airbnb me reporta un número similar",explicó Gutiérrez. Añadió que otras líneas atención de han recibido entre 20 y 30 quejas adicionales, las cuales ya fueron trasladadas a la plataforma para su verificación. El mandatario fue enfático en que, de haberse presentado cancelaciones masivas, la ciudad estaría enfrentando un problema mayor de orden público.“Si a la gente le hubieran cancelado de manera generalizada, Medellín estaría hoy en una situación crítica. Eso no está pasando”, sostuvo.

Sanciones, bloqueos y seguimiento a propietarios abusivos

Aunque descartó una crisis generalizada, el alcalde reconoció que sí existen casos puntuales de prácticas deshonestas, especialmente de propietarios que cancelan reservas previas para volver a ofertar los inmuebles a precios mucho más altos durante los días del concierto. “Quien haga eso es una persona deshonesta y va a tener que responder”, dijo Gutiérrez, al explicar que Airbnb puede sancionar a los anfitriones, bloquearles el calendario e incluso suspenderlos de la plataforma. Desde la Alcaldía, esos casos también serán reportados ante la autoridad competente de protección al consumidor. "Yo pedí que no solo se les bloqueen esas fechas, sino que se evalúe expulsarlos de la plataforma. No podemos permitir que unos pocos se tiren el mercado", afirmó. Sin embargo, aclaró que cobrar caro no es en sí una conducta sancionable si no hay incumplimiento contractual. "Si alguien ofrece una habitación en 30 o 40 millones de pesos y alguien decide pagarla, eso es un tema de mercado. Lo que sí no es aceptable es cancelar una reserva ya hecha sin justa causa", explicó.

No obstante,el mandatario local fue especialmente crítico con los precios que calificó como “absurdos” y “desproporcionados”, como habitaciones o casas ofertadas por 20, 30 o hasta 90 millones de pesos por un fin de semana. A su juicio, esos valores no reflejan una realidad de mercado sostenible. La ocupación hotelera en Medellín, según cifras oficiales, supera hoy el 94%, impulsada no solo por los conciertos de Bad Bunny, sino también por la realización de Colombiatex, que arranca el lunes y congrega a cerca de 30.000 personas, y otros eventos de gran formato que se avecinan. Conozca también: SIC pone la lupa a alojamientos por cancelaciones de reservas para ver a Bad Bunny: multas de hasta $3.500 millones

Bad Bunny, Colombiatex y una ciudad en temporada alta

El alcalde recordó que Medellín vivirá en estos días una de las agendas más intensas del año. Se estima que 147.000 personas asisten a los conciertos de Bad Bunny, de los cuales el 77% son nacionales y el 23% internacionales.Solo por este evento, la ciudad proyecta una derrama económica cercana a los 350.000 millones de pesos, que impactará comercio, transporte, hotelería, gastronomía y empleo informal. A esto se suma Colombiatex, una de las ferias más importantes del sector moda en América Latina, que inicia este lunes, y otros eventos deportivos y culturales programados para las próximas semanas., como el“Partido de la Historia” entre Atlético Nacional e Inter Miami de Lionel Messi, que se jugará el 31 de enero en el Atanasio Girardot. "No es un solo factor. Se juntaron varios eventos grandes, y eso explica la alta ocupación", señaló Gutiérrez. También le interesa: En Medellín estarían cancelando reservas de hospedaje para concierto de Bad Bunny, ¿para cobrar más?

Llamado a denunciar y a no estigmatizar al sector turístico