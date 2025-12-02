La Plaza de Wein mueve la economía local: edición navideña reunirá más de 400 marcas en Medellín

La temporada decembrina también dinamizará el emprendimiento en Medellín. Del 13 al 21 de diciembre, el campus de la Universidad Eafit recibirá la versión número 15 de La Plaza de Wein, una feria que se ha consolidado como uno de los motores comerciales más importantes para las pequeñas y medianas empresas del Valle de Aburrá. La organización espera cerca de 100.000 visitantes, más de 400 marcas participantes y un flujo de compras vital para cerrar el año.
“Desde su creación en 2019, La Plaza de Wein ha pasado de 85 a más de 400 marcas y ha generado alrededor de 15.000 empleos directos e indirectos, además de ventas superiores a los $20.000 millones en sus distintas ediciones”, señalaron los organizadores en un comunicado.