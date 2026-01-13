Petro anuncia proyecto de ley para obligar a futuros presidentes a decretar un salario mínimo vital, ¿es viable?

El presidente Gustavo Petro defendió el alto incremento del salario mínimo en 23,7% y convocó a una movilización para defender ese decreto de aumento de eventuales demandas para tumbarlo. Además, el mandatario anticipó la presentación de un proyecto de ley para que futuros gobiernos tengan que decretar ese aumento como salario mínimo vital.
Así lo advirtió el jefe de Estado que sectores de poder económico y político intentarían frenar en los estrados judiciales el decreto que establece el salario vital y familiar en Colombia, así como las medidas tributarias que gravan a grandes conglomerados empresariales.
En una extensa publicación en su cuenta de X, el mandatario sostuvo que “mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital”.