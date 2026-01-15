Gobierno Petro insiste en frenar alzas de precios en vivienda VIS y VIP, y controlar aumentos injustificados

El Gobierno nacional volvió a insistir para contener aumentos desproporcionados en el precio de la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).
Con un proyecto de decreto, que estará en consulta pública hasta el 24 de enero, el Ministerio de Vivienda busca que los ajustes en el valor de estos inmuebles se hagan con base en la evolución real de los costos de construcción y no atados automáticamente al incremento del salario mínimo.
La iniciativa, publicada el 15 de enero para observaciones ciudadanas, apunta a prevenir abusos y dar mayor seguridad jurídica a los hogares que compran vivienda nueva, especialmente en un contexto de aumento del salario mínimo del 23% para 2026.
